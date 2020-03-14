امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع بعرض الفرش

(للبدل)
|امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة وهتستمتع بعرض الفرش يعني هتاخد الشاليه والفرش هدية ومش هتشيل هم الفرش تاني وهتستمتع مع اولادك بأحلي مصيف في اجمل جو وعلي شاطئ رملي وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ونماذج مصغرة من المعالم الحضارية وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا اتصل حالا علي 01279848994 وامتلك في لاسيرينا السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055944
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