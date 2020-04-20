امتلك شاليه في قرية لاسرينا ميني ايجيبت السخنة بمقدم 25% سوبر لوكس بالفرش

(للبيع)
|امتلك شاليه في منتجع لاسيرينا ميني ايجبت بالعين السخنه استلام فوري تشطيب سوبر لوكس بالفرش مقدم 25 % وقسط علي 4 سنين شاطئ رملي - حمام سباحه مغطي للسيدات حمام سباحه علي الشاطئ بجوار الاكوا بارك بجوار فندق ريتال فيو وفندق لاسيرينا للاستفسار اتصل علي 01276204797
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|mayar sherif
|التليفون:
|01276204797
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|قرية لاسيرينا ميني ايجبت العين السخنه- العين السخنه
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058301
600,000 جنيه
700,000 جنيه
700,000 جنيه
600,000 جنيه
165,000 جنيه
155,000 جنيه
190,000 جنيه
213,000 جنيه
112,000 جنيه
113,000 جنيه
153,000 جنيه
188,000 جنيه
160,000 جنيه
188,000 جنيه
109,000 جنيه