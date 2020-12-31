امتلك شاليه في روزا باقل مقدم

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (جنوب سيناء) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه في روزا باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

بتحلم بشاليه تقدر تغير جو فيه طول السنة وباقل مقدم ونظام سداد مناسب ليك وبدون فوايد يبقي الاعلان ده علشانك شاليهك بجاردن من روزا والمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد بمساحة84م مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم+تشطيب سوبرلوكس لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01013937774

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 84,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 31/12/2020
رقم الإعلان: 2078304
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن من روزا وعيش حياه الرفاهية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 130 الف بس وتسهيلات في السداد امتلك شاليهك بجاردن +تشطيب سوبرلوكس قدام ملاهي مائية وفرح اولادك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه بجاردن للبيع برؤيه مباشرة في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام المعادلة صعبه بس مش مستحيله مع روزا شال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك براس سدر - في جنوب سيناء مصر

الحق قبل اي حد وامتلك شاليهك براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

اقل مقدم+قسط علي قد الايد وبدون فوايد +استثمار=شاليه الاحلام شاليهك مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: غير جو في اي وقت في السنه وامتلك شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير جو في اي وقت في السنه وامتلك شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لوعايز شاليه باقل مقدم وبالتقسيط المريح هتلاقيه مع روزا شاليهك بجاردن بمساحة 62م مكون من (غرفة+حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

31/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه بحديقة في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بحديقة في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بحر وشمس وهواء منعش طول السنه وحفلات بدوية وهتلاقي كل الي نفسك فيه بامتلاكك شاليه من روزا بمقدم 56 ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع بحديقة واسع علي البحر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 120 الف امتلك شاليه من روزا في راس وهتعيش جمال الطبيعة وهتجدد طاقتك من تانى شاليهك واختار نظام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

30/12/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه بخصوصية عاليه براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم62 الف امن مستقبل اولادك واستثمر بامتلاك شاليه في راس سدر وسط شبه جزيرة بخصوصية تامة علي البحر .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

متدورش كتير الاعلان ده علشانك امتلك شاليهك من روزا باقل مقدم واطول فترة سداد بمساحة 115م مكون من (3غ.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضي اجازتك مع العيلة بامتلاك شاليه بروف براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

روزا يعني روقان وراحة البال امتلك شاليه بمقدم 68 الف فقط من روزا في راس سدر واختار نظام الاقساط اللي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بمقدم 84 الفـ تملك شاليهك في ارقي قري راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

لو نفسك في شاليه علي البحر ورمال صافيه وناعمة بدون صخور وباقل مقدم يبقي امتلك شاليهك من روزا في را.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

30/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن باطلالة مباشرة علي بحر براس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

هتعيش في رفاهية وخصوصية تامة بامتلاك شاليه في راس سدر بمساحة67م علي اجمل شاطئ براس سدر مكون من (غرفة.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بروف علي اجمل شاطئ ذهبي في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه لقطة بموقع متميز للبيع بمقدم 84 الف فقط في راس سدر وتسهيلات في السداد وبدون فوايد بمساحة عشان .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

67,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز - في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م عل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن في راس سدر علي بعد 70 دقيقة من القاهرة

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم68الف هتقدر تستثمر وتقضي مصيفك بامتلك شاليه علي شاطئ ذهبي بموقع متميز في راس سدر بمساحة68م علي .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

68,000 جنيه

29/12/2020
صورة الاعلان: انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا - في جنوب سيناء مصر

انتهز الفرصة قبل اي حد وامتلك شاليه بمقدم62 الف بس في روزا

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك بجاردن واسع علي اجمل شواطئ راس سدر بمقدم 62 الف فقط بس واختار نظام سداد اللي يناسبك بدو.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

29/12/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager