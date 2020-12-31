امتلك شاليه في روزا باقل مقدم

(للتقسيط)
|بتحلم بشاليه تقدر تغير جو فيه طول السنة وباقل مقدم ونظام سداد مناسب ليك وبدون فوايد يبقي الاعلان ده علشانك شاليهك بجاردن من روزا والمقدم 84 الف وتسهيلات في السداد بمساحة84م مكون من (2غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) الخدمات:الخيل ومرسي للصيد ومرسي لليخوت ومسجد ومجمع كافيهات ومجمع مطاعم+تشطيب سوبرلوكس لتفاصيل اكتر اتصل علي:01013937774 او راسنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|31/12/2020
|رقم الإعلان:
|2078304
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