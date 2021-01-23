امتلك شاليه في روزا باقل مقدم رمزي

شايه للبيع بارقي قري راس سدر بمقدم57 الف بس امتلك شاليهك الخاص و هتلاقي كل اللي تحلم بيه في راس سدر وعيش وسط ارقي الخدمات من اكوابارك وحمامات سباحة ومطاعم مساحة57م مكون من (غرفة+حمام +تراس +مطبخ امريكي+ريسبشن) واختار نظام السداد اللي يناسبك بدون فوايد لتفاصيل اكتر اتصل علي 01013937774 او راسلنا ع واتساب