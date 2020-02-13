امتلك شاليه في راس سدر و لم عيلتك حواليك

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر بأقل الاسعار وعلي البحر و لم عيلتك حواليك واستمتعوا بأحلي جو واحلي شاطئ رملي مع عيلتك او اصحابك وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بأحلي الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|68,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|13/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052675
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