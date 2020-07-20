امتلك شاليه في راس سدر وفرح اولادك صيف وشتا

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في راس سدر وصيف في اي وقت طول ايام السنة صيف او شتا وفرح اولادك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وتراك للدرجات وخدمات غيرهم كتير يلا اتصل علي 01279848994 او ابعتلنا علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|73,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063426
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