(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر وعيش في رفاهية ملهاش حدود وسط الخدمات الترفيهية حمامات سباحة واكوا بارك ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وكيدز اريا وغيرهم كتير وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط ع اطول فترة سداد وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي ع 01279848994 او ابعت ع الواتساب واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|62,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2020
|رقم الإعلان:
|2064509
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