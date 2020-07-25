امتلك شاليه في راس سدر وصيفك هيبقي احلي مع صحابك

امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا ع الواتساب