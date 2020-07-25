امتلك شاليه في راس سدر وصيفك هيبقي احلي مع صحابك

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تفاصيل الإعلان
امتلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اصحابك علي اجمل شاطئ رملي والشاليه 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ومرسي لليخوت وخدمات غيرهم كتير اتصل دلوقتي علي 01279848994 او كلمنا ع الواتساب
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 76,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 27/7/2020
رقم الإعلان: 2063968
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18/7/2020
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18/7/2020
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15/7/2020
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14/7/2020
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14/7/2020
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11/7/2020
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9/7/2020
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8/7/2020
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قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

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7/7/2020
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