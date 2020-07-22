(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او تواصل علي الواتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|79,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063700
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