امتلك شاليه في راس سدر واستثمر براحتك في اي وقت وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا وخدمات غيرهم كتير والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 او تواصل علي الواتساب