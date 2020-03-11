امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وعيش في خصوصية

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وعيش في الخصوصية مع اولادك وممكن تروح تقضي الويك اند مع اصحابك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد و وسط كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر