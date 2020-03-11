امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وعيش في خصوصية

(للبيع)
|امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وعيش في الخصوصية مع اولادك وممكن تروح تقضي الويك اند مع اصحابك في اي وقت طول ايام السنة وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس باقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد و وسط كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055626
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