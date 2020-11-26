امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 120م (3غرفة + 2حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع )وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774