امتلك شاليه في راس سدر عشان تفرح اولادك صيف وشتا

(للبيع)
|متع عينك باجمل المزارات السياحية في راس سدر وامتلك شاليهك بروف كبير بمساحة 120م (3غرفة + 2حمام +مطبخ +ريسبشن +تراس +روف واسع )وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|26/11/2020
|رقم الإعلان:
|2074177
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