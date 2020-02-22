امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)
|امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وقضي مصيفك في احلي جو وعلي مزاجك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وهتستمتع بكل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|56,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054230
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