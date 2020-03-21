امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

(للتقسيط)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (السويس) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر - في السويس مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

متفكرش كتير ومتشيلش هم الفرش عشان شاليهك عندنا في لاسيرينا السخنة مفروش جاااهز ايوة مفرووووش وكمان بأقل الاسعار والشاليه (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة وكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير كلمنا دلوقني علي 01279848994 وامتلك في السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 135,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/3/2020
رقم الإعلان: 2056613
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

ريح من الشغل شوية وروح علي لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وريح دماغك م الشغل شوية وقضي الويك اند الهادي في اي وقت طول السنة من.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع تشطيب سوبر لوكس فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

163,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش - في السويس مصر

عيش زى المشاهير وامتلك شاليهك فى بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

هتعيش زى المشاهير وهتمتلك شاليه فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

177,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش - في السويس مصر

خد شاليهك جمب خدماتك فى بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

خد شاليه بروف جمب كل خدماتك اللى بتحبها فى بالم بيتش السخنة 115م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

21/3/2020
صورة الاعلان: سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس - في السويس مصر

سيب الزحمة وعيش في السخنة بمقدم 10% امتلك شالية تشطيب هاي لوكس

(للبيع)

- في السويس مصر

بدل ما تقعد في البيت اسبوعين ممكن تقعد في السخنة شالية للبيع جنب بةرتة سخنة بخمس دقايق تشطيب كامل وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

اتصل

21/3/2020
صورة الاعلان: حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

حياتك ارسمها بشكل جديد وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م دور اول بتراس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قري.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

162,000 جنيه

19/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار امتلك شاليهك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

لا تلف ولا تحتار وامتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 ح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

174,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم - في السويس مصر

ابو الهول بيقولك تعالي لاسيرينا السخنة وشوف الفراعنة كل يوم

(للبيع)

- في السويس مصر

ايوة متستغربش ابو الهول والاهرامات ومعبد الكرنك وكمان نهر النيل موجودين عند شاليهك في لاسيرينا السخن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

102,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير - في السويس مصر

امتلك شاليهك في السخنة مفروش وريح دماغك من التفكير

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خلاص من انهاردة متفكرش كتير وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة مفروش جاهز وجمب كل خدماتك حمامات سباحة و.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

112,000 جنيه

19/3/2020
صورة الاعلان: اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

اجمل المعالم الفرعونية هتشوفها في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وشوف اجمل المعالم الفرعونية قدام شاليه واستمتع بأجمل فيو واحلي الخدما.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

312,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة - في السويس مصر

وقتك مش هيضيع بامتلاك شاليه قريب من خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ما تضيعش وقتك وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من افضل الخدمات اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

18/3/2020
صورة الاعلان: صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

صيف كل يوم وامتلك شاليه في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة هتصيف كل يوم مع صحابك او عيلتك طول ايام السنة وكمان ممكن تستثمر براحتك في اي وقت .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة وكمل حياتك علي البحر

(للبيع)

- في السويس مصر

كمل حياتك علي بحر السخنة وامتلك شاليهك بأقل الاسعار وممكن تستثمر براحتك في اي وقت طول السنة وشاليهك .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

113,000 جنيه

17/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بجاردن فى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليه بجاردن خاص ليك ولعيلتك فى السخنة قريب من اكوا بارك ومطاعم وكافيهات واجمل شاطئ رملى شاليه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

205,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع وسط حياة هادية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليهك فى السخنة وسط حياة هادية وافضل خدمات مطاعم وكافيهات واكوا بارك وحمامات سباحة بروف مميز 110 م .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

16/3/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager