امتلك شاليه في السخنة وفرشك عندنا وبأقل سعر

(للتقسيط)
|متفكرش كتير ومتشيلش هم الفرش عشان شاليهك عندنا في لاسيرينا السخنة مفروش جاااهز ايوة مفرووووش وكمان بأقل الاسعار والشاليه (( 65م )) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد وكمان جمب كل الخدمات حمامات سباحة وكوا بارك ومطاعم وكافيهات وكيدز اريا ومول تجاري وغيرهم كتير كلمنا دلوقني علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|135,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056613
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