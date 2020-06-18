امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية - في السويس مصر

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امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الخدمات الترفيهية وفرح اولادك وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات ونادي رياضي وملاعب رياضية وكمان هتشوف كل يوم الحضارة الفرعونية ونهر النيل وبرج القاهرة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: سمر
التليفون: 01279848994

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 132,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 18/6/2020
رقم الإعلان: 2061025
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب - في السويس مصر

في لاسيرينا السخنة امتلك شاليهك علي اللاند سكيب

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا ميني ايجيبت العين السخنة علي اجمل فيو للاند سكيب وفي وسط امن وحراسة 24 ساعة واولا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

252,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما - في السويس مصر

لمة الصحاب علي بحر السخنة حاجة مختلفة تماما

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة وصيف مع صحابك كل يوم عشان لمة الصحاب علي بحر السخنة مختلفة وشاليهك 90.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

110,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

عيش اجمل لحظات حياتك في لاسيرينا السخنة مع عيلتك او اصحابك واستمتع بكل الخدمات جمب شاليهك من حمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

17/6/2020
صورة الاعلان: خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم - في السويس مصر

خليك مميز وصيف في لاسيرينا السخنة كل يوم

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خليك مميز وصيف كل يوم وامتلك في لاسيرينا السخنة علي المعالم الحضارية والفرعونية الاهرامات وابو الهول.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك وصيف كل يوم وانت مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

16/6/2020
صورة الاعلان: علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علي احلي بحر صيفك كل يوم في لاسيرينا السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

علي احلي بحر صيف كل يوم في لاسيرينا السخنة وافرح مع اصحابك او عيلتك وخليك دايما مبسوط وشاليهك 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

15/6/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح - في السويس مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا السخنة بالتقسيط المريح

(للتقسيط)

- في السويس مصر

شاليه للبيع علي اكبر اكوا بارك في لاسيرينا السخنة يلا امتلك دلوقتي وفرح اولادك وصيف براحتك في اي وقت.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

141,000 جنيه

15/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بسعر مميز فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليه دور تانى بروف للبيع بسعر مميز 115 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ امريكى ) قريب من اكوا با.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: علم اولادك تاريخ الفراعنة وروح صيف في لاسيرينا السخنة - في السويس مصر

علم اولادك تاريخ الفراعنة وروح صيف في لاسيرينا السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

في لاسيرينا ميني ايجيبت السخنة اولادك هيصيفوا ويتعلموا تاريخ المصريين القدماء ومش هتلاقي احسن من كدة.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

106,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: علي بحر السخنة احلم وغني براحتك وصيف كل يوم - في السويس مصر

علي بحر السخنة احلم وغني براحتك وصيف كل يوم

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة واحلم وغني وعيش حياتك براحتك زي مانت عايز ومن غير ازعاج وامتلك شاليهك 85م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

14/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات - في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة جمب كل الخدمات

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك الخاص في لاسيرينا السخنة واستمتع بكل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك وم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

118,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه خاص واستمتع بأحلي مصيف - في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه خاص واستمتع بأحلي مصيف

(للبيع)

- في السويس مصر

احلي مصيف علي اجمل بحر مع اولادك محتاج انك تمتلك شاليه وتروح في اي وقت طول السنة وكمان هتستمتع بكل ا.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

13/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر - في السويس مصر

شاليه للبيع بحديقة لاستثمار مضمون فى راس سدر

(للبيع)

- في السويس مصر

لاستثمار مضمون فى راس سدر امتلك شاليه بحديقة 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

10/6/2020
صورة الاعلان: لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

لهواة الاستجمام تعالى امتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

عيش الاستجمام وتعالى امتلك شاليهك فى السخنة تشطيب سوبر لوكس 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

8/6/2020
صورة الاعلان: شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك - في السويس مصر

شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وفرح اولادك

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وفرح اولادك واطمن عليهم وكمان جمب كل.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

135,000 جنيه

7/6/2020
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