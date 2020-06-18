امتلك شاليه في السخنة وفرح اولادك وسط الخدمات الترفيهية

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة وسط الخدمات الترفيهية وفرح اولادك وشاليهك جمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك وتراك للدراجات ونادي رياضي وملاعب رياضية وكمان هتشوف كل يوم الحضارة الفرعونية ونهر النيل وبرج القاهرة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|132,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/6/2020
|رقم الإعلان:
|2061025
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