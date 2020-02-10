امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا

(للتقسيط)
|امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية من عندنا واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش علينا وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|113,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052253
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