امتلك شاليه في السخنة وسيب الفرش علينا

امتلك شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية من عندنا واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير وشاليهك 110م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+تراس+مطبخ امريكي) تشطيب سوبر لوكس والفرش علينا وكل ده بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر