امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصيف او تشتي طول السنة لان العين السخنة جوها معتدل علي طول والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا مستي ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة