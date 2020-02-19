امتلك شاليه في السخنة وخد الفرش هدية

(للبيع)
|شاليهك في لاسيرينا السخنة والفرش هدية يعني مش هتشيل هم الفرش وهتيجي بشنطة هدووومك بس وكمان هتقدر تصيف او تشتي طول السنة لان العين السخنة جوها معتدل علي طول والشاليه 90م (2غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وجمب كل الخدمات حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير يلا مستي ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 وامتلك في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|105,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|19/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053399
305,000 جنيه
364,000 جنيه
116,000 جنيه
154,000 جنيه
167,000 جنيه
90,000 جنيه
182,000 جنيه
206,000 جنيه
102,000 جنيه
312,000 جنيه
120,000 جنيه
222,000 جنيه
170,000 جنيه
141,000 جنيه
112,000 جنيه