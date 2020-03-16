امتلك شاليه في السخنة كامل التشطيب بالتكيفات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (العين السخنة) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
امتلك شاليهك في باى مونت السخنة كامل التشطيب بالتكيفات والمطبخ واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير شاليهك 105م (2غرفة+حمام +مطبخ امريكي) - برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، وسط الانفنتى بول والكيدز اريا كل ده بمقدم 10% فقط وقسط على 8 سنين
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Heba
التليفون: 01276211689

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 180,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 17/3/2020
رقم الإعلان: 2056279
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: بتدور ع مكان امن وسط خدماتك فى السخنة - في العين السخنة مصر

بتدور ع مكان امن وسط خدماتك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

مادورش كتير وامتلك شاليهك وسط امن وحراسة 24 ساعة فى السخنة 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن.
القسم: 

165,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: استمتع لاخر لحظة فى اجازتك وامتلك شاليهك فى العين السخنة - في العين السخنة مصر

استمتع لاخر لحظة فى اجازتك وامتلك شاليهك فى العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتعيش احلى اللحظات لاخر وقت فى اجازتك . من اول ماتصحى فى شاليهك على فيو البحر . للقعدة فى الكلوب ه.
القسم: 

150,000 جنيه

16/3/2020
صورة الاعلان: يلا تعالى السخنة وخلى استثمارك ومصيفك مضمون - في العين السخنة مصر

يلا تعالى السخنة وخلى استثمارك ومصيفك مضمون

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

هتعيش مصيف واستثمار مضمون فى السخنة وسط خدماتك اللى بتحبها اكوا بارك ومطاعم وكافيهات ومارينا للصيد ش.
القسم: 

170,000 جنيه

15/3/2020
صورة الاعلان: شالية للبيع باقل مقدم واطول فترة سداد في اجمل مكان بالعين السخنة - في العين السخنة مصر

شالية للبيع باقل مقدم واطول فترة سداد في اجمل مكان بالعين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

في اجمل مكان في العين السخنة بعد كمين الزعفرانة بربع ساعة بس ممكن تمتلك شالية علي البحر باقل مقدم 12.
القسم: 

120,000 جنيه

11/3/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع وسط خدمات ملهاش مثيل فى السخنة - في العين السخنة مصر

شاليه للبيع وسط خدمات ملهاش مثيل فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش وسط خدمات ملهاش مثيل اكوا بارك وكافيهات ومطاعم وحمامات سباحة كله جمب شا.
القسم: 

170,000 جنيه

7/3/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش مبسوط تعالى بالم بيتش السخنة - في العين السخنة مصر

عايز تعيش مبسوط تعالى بالم بيتش السخنة

(للتقسيط)

- في العين السخنة مصر

عيش مبسوط وسط اجمل الخدمات وامتلك شاليهك فى بالم بيتش السخنة تشطيب سوبر لوكس 115 م ( 2 غرفة +ريسبشن .
القسم: 

165,000 جنيه

3/3/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: امتلك شاليهك فى السخنة وقضى صيفك براحتك - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك فى السخنة وقضى صيفك براحتك

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

هتستمتع بافضل اجازة فى شاليهك فى ماجادا السخنة ، لان قريتنا وفرتلك افضل الخدمات ، ( تسلق الجبل – من.
القسم: 

200,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله - في العين السخنة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بمقدم 5% وبالتقسيط علي 9 سنين امتلك رفاهيتك علي بحر السخنة و عيش يومك كله علي البحر من شاليهك استمتع.
القسم: 

100,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة - في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

ادفع مقدم واستلم شاليهك فورى بالتقسيط على 8 سنين ، شاليهك على بحر السخنة فى قرية متكاملة الخدمات شا.
القسم: 

150,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: عايز تعيش زى الملوك تعالى امتلك دوبلكس فى بالم بيتش السخنة - في العين السخنة مصر

عايز تعيش زى الملوك تعالى امتلك دوبلكس فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

عيش زى الملوك وامتلك دوبلكس بحديقة فى بالم بيتش السخنة 170 م (4 غرف +ريسبشن +3حمام +مطبخ امريكان ) و.
القسم: 

365,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك قريب من اجمل اكوا بارك فى السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك قريب من اجمل اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليه قريب من اجمل اكوا بارك فى بالم بيتش السخنة 125 م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) .
القسم: 

174,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: شاليهك رؤية كاملة للبحر بفيو رائع بمقدم 100 الف في اجدد القري السخنة - في العين السخنة مصر

شاليهك رؤية كاملة للبحر بفيو رائع بمقدم 100 الف في اجدد القري السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

شاليهك رؤية كاملة للبحر دا كان زمان دلوقت كل مكان في شاليهك تقدر تشوف من البحر من غرفة نومك او غرفة.
القسم: 

1,000,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: للبيع شاليه 125 م في العين السخنة - في العين السخنة مصر

للبيع شاليه 125 م في العين السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بموقع متميز هتمتلك شاليهك برؤية كاملة للبحر ، كل وحدات القرية كاملة التشطيب بالتكيفات والمطابخ بمساح.
القسم: 

150,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: متفوتش الفرصة وامتلك وحدتك فى قريتنا بالسخنة - في العين السخنة مصر

متفوتش الفرصة وامتلك وحدتك فى قريتنا بالسخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

بمقدم 5% فقط وتقسيط على 8 سنين ، فرصتك انك تقضى اجازتك بشكل مختلف ، فى قريتنا هتمتلك شاليهك بسعر ممي.
القسم: 

150,000 جنيه

29/2/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليهك على بحر السخنة - في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك على بحر السخنة

(للبيع)

- في العين السخنة مصر

امتلك شاليهك صف اول على بحر – شاطئ رملى ، شاليهك بفيو البحر من كل الغرف ، من اول ماهتدخل القرية هتفص.
القسم: 

150,000 جنيه

28/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager