امتلك شاليه في السخنة كامل التشطيب بالتكيفات

امتلك شاليهك في باى مونت السخنة كامل التشطيب بالتكيفات والمطبخ واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير شاليهك 105م (2غرفة+حمام +مطبخ امريكي) - برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، وسط الانفنتى بول والكيدز اريا كل ده بمقدم 10% فقط وقسط على 8 سنين