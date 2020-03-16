امتلك شاليه في السخنة كامل التشطيب بالتكيفات

(للبيع)
|امتلك شاليهك في باى مونت السخنة كامل التشطيب بالتكيفات والمطبخ واستمتع بأجمل جو في السخنة وصيف مع عيلتك او اصحابك وهتستمتع بالاكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وغيرهم كتير شاليهك 105م (2غرفة+حمام +مطبخ امريكي) - برؤية كاملة للبحر من كل الاتجاهات ، وسط الانفنتى بول والكيدز اريا كل ده بمقدم 10% فقط وقسط على 8 سنين
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|Heba
|التليفون:
|01276211689
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|العنوان:
|العين السخنة- العين السخنه
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056279
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