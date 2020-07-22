امتلك شاليه في السخنة علي الاكوا بارك واطمن علي اوادك

(للتقسيط)
|امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة علي الاكوا بارك واطمن علي اولادك وهما بيلعبوا قدامك والشاليه 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بالفرش بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح وبدون فوائد وكل خدماتك جمب شاليهك مول تجاري وحمامات سباحة ونماذج مصغرة من الاهرامات وابو الهول والقلعة وبرج القاهرة اللي بيضم اكبر عدد من المطاعم وكافيهات اتصل علي 01279848994 وصيف في السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063816
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