امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر

(للبيع)

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صورة الاعلان: امتلك شاليه في ارقي قري راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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عشان راحتك تهمنا وفرنالك شاليه ب57 الف وقسط الباقي علي اطول فتره سداد وامتلك شاليه استوديو بمساحه 57م(غرفه +ريسبشن +حمام )+جاردن مساحه الجاردن28م +الخدمات اكوا بارك للاطفال +الكبار حمامات سباحه جيم ولسه في خدمات وعروض تانيه كتير كلمنا فون اواتساب علي 01013929993
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: marwa
التليفون: 01013929993

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العنوان: راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 57,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 2/8/2021
رقم الإعلان: 2101326
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السعر
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صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري راس سدر باقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه باحسن فيو وباقل سعر في راس سدر هتمتلك شاليه بمساحه62م (غرفه+ريسبشن+حمام .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك معانا في روزا ريزورت

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

مع قريه روزا ريزورت هتستمتع معانا باحلي فيو وافضل الخدمات وباقل سعر هتمتلك شاليه بمساحه 84م (2غرفه +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

84,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اختار راحتك معنا في قريه روزا راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان اهم حاجه عندنا راحتك وامانك وفرنالك شاليه باقل مقدم واطول فتره سداد في قريه روزات ريزورت راس سد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

115,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في ارقي قري البحر الاحمر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قريه روزا ريزورت راس سدر تتميز باحسن فيو وارقي الشواطي مساحه الشاليه 120م (2غرفه+2حمام ريسبشن)+جاردن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم - في جنوب سيناء مصر

شاليهك معانا صيف وشتا وباقل مقدم

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشان عايزينك تفضل معانا طول السنه وفرنالك شاليهى صيفي شتوي عشان تستغل اي اجازه وفرنالك شاليه بمساحه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

130,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه باكبر مساحه واقل مده سداد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عشانك انت وبس وفرنالك شاليه بمساحه ى160م (3غرفه +2حمام+ريسبشن ) وخدمات حمامات سباحه للاطفال والكبار.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: امتاك شاليه في ارقي قري راس سدر ومتشلش هم الفرش - في جنوب سيناء مصر

امتاك شاليه في ارقي قري راس سدر ومتشلش هم الفرش

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

90دقيقه من القاهره هتقدر تقضي اجازه الاسبوع فيها بكل سهوله وسرعه العوده لمباشره اعمالك اليوميه وشالي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

213,000 جنيه

2/8/2021
صورة الاعلان: شاليه فاخر للايجار براس سدر - في جنوب سيناء مصر

1,200 جنيه

23/7/2021
صورة الاعلان: شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شالية للبيع وبحديقة خاصه وتشطيب بالفرش ف لاسيرينا باي قلب راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك وحدتك وسط ارقي منطقه قي راس سدر قرية لاسيرينا باي : القريه ملك شركه من اكبر الشركات العقاريه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

13/7/2021
صورة الاعلان: هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية - في جنوب سيناء مصر

هتلاقي في جازي باي الراحه وحياة الرفاهية

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتك كورنر توين هاوس وابعد عن الدوشه و عيش حياتك بخصوصية في جازي باي راس سدر و هتغير مفهومك عشان هتح.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

191,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

حب الحياة وعيش في جو ممتع في شاليهك في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه 75م دور اول تشطيب سوبر لوكس ف خليج راس مطارمه چازي باي راس سدر مكون من ( 2غرفه +حمام +رسبيشن +.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

50,000 جنيه

29/6/2021
صورة الاعلان: عيش في جو منعش وامتلك شالية في جازي باي - في جنوب سيناء مصر

عيش في جو منعش وامتلك شالية في جازي باي

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

بمقدم 63000 امتلك شالية مكون من 95م ( 3غرفه +2حمام +رسبيشن +مطبخ ) وتشطيب سوبر لوكس وخدمات مميزة حما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

63,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: استوديو للبيع في عين هيلز قلب السخنة - في جنوب سيناء مصر

استوديو للبيع في عين هيلز قلب السخنة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

للبيع الراقي في قلب السخنة امتلك استوديو 66 م ( غرفة +حمام+ مطبخ +تراس ) فرصة تملك وحدتك المصيفية دا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: امتلك شاليهك واستمتع باجمل سي فيو في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك واستمتع باجمل سي فيو في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

"امتلك وحدتك في موسي كوست و هتلاقي الراحه والرفاهية وهتستمتع باجمل المناظر الطبعية والمساحات ال.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

294,000 جنيه

28/6/2021
صورة الاعلان: شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع متشطب بمقدم137 الف وعيش الخيال بفيوع بحر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمع باجازة الصيف علي شاطئ رملي وامتلك شاليةفي موسي كوست بروف للحفلات بمساحة 90م(2غرفة + 2حمام +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

137,000 جنيه

28/6/2021
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