امتلك شاليه في ارقي شواطي راس سدر

(للبيع)
|عشان راحتك تهمنا وفرنالك شاليه ب57 الف وقسط الباقي علي اطول فتره سداد وامتلك شاليه استوديو بمساحه 57م(غرفه +ريسبشن +حمام )+جاردن مساحه الجاردن28م +الخدمات اكوا بارك للاطفال +الكبار سينما جيم ولسه في خدمات وعروض تانيه كتير كلمنا فون اواتساب علي 01013929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|marwa
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|روزا راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|57,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101576
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