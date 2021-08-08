امتلك شاليه في احلي مكان في راس سدر علي اطول فتره سداد

(للبيع)
|عشان عارفين انك عايز حاجه بمقدم بسيط وفتره سداد كبيره معانا هتلاقي كل ده في قريه روزا ريزورت راس سدر هتستمتع باجمل شاطى في راس سدربمساحه 115م (2غرفه +2حمام+ريسبشن +مطبخ)+جاردن بمساحه 25م واستمتع بافضل الخدمات حمامات سباحه موزعين على جميع وحدات القريه ومنهم حمام سباحه للأطفال مسجد مجمع سينما بحيرات صناعيه موزعه على القريه بالكامل يلا كلمنا عشان تعرف اكتر عن الخدمات والمساحات المتاحه كلمنا فون او واتساب علي 0103929993
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|مروه
|التليفون:
|01013929993
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|العنوان:
|- روزا ريزورت
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|115,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102039
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