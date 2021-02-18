امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش و عيش ع اجمل شاطئ رملى

(للبيع)
|استمتع باجمل شاطئ رملى و بحر صافى وسط خدمات كتير كافيهات وحمامات سباحة و مطاعم شاليهك 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بمقدم 182 الف و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل شاطئ رملى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084369
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