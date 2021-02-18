امتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش و عيش ع اجمل شاطئ رملى

استمتع باجمل شاطئ رملى و بحر صافى وسط خدمات كتير كافيهات وحمامات سباحة و مطاعم شاليهك 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس بمقدم 182 الف و بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل شاطئ رملى