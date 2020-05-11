امتلك شاليه فى راس سدر وعيش اجمل لحظات حياتك

(للتقسيط)
|عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات باطول فترة سداد تصل الى 72 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|212,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|11/5/2020
|رقم الإعلان:
|2059302
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