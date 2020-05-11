امتلك شاليه فى راس سدر وعيش اجمل لحظات حياتك

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صورة الاعلان: امتلك شاليه فى راس سدر وعيش اجمل لحظات حياتك - في جنوب سيناء مصر

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عيش اجمل لحظات حياتك وامتلك شاليهك فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات باطول فترة سداد تصل الى 72 شهر بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 11/5/2020
رقم الإعلان: 2059302
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صورة الاعلان: باقل سعر هتمتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

باقل سعر هتمتلك شاليه استلام فورى فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

دلوقتى عندنا فى راس سدر هتمتلك شاليه باقل سعر فى راس سدر قريب من اكوا بارك ومطاعم ومارينا للصيد وملا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: متروحش بعيد وتعالي امتلك في راس سدر واستجم براحتك - في جنوب سيناء مصر

متروحش بعيد وتعالي امتلك في راس سدر واستجم براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متروحش بعيد وتعالي امتلك شاليهك عندنا في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد وهتدفع مقدم بسيط وهتقسط بر.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

62,000 جنيه

7/4/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع عيلتك او اصحابك وهتروح في اي وقت او هتقضي الويك اند زي.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

3/3/2020
صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي ايام حياتك مع اولادك وعيش ذكرايات حلوة ليك ولاودك وشاليهك 95م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

75,000 جنيه

2/3/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر بأقل مقدم وبالتقسيط المريح

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر علي البحر وقضي مصيفك في احلي جو وعلي مزاجك وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+ترا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

56,000 جنيه

26/2/2020
صورة الاعلان: وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

وسط الهدوء والاسترخاء قضي الويك اند في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر علي البحر وقضي الويك اند وسط الهدوء والاسترخاء والطبيعة الرائعة واستمتع بأحل.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

22/2/2020
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صورة الاعلان: خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر واستجم في هدوء

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عايز تستجم وتعيش في روقان شوية امتلك شاليه في راس سدر وجمب خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

70,000 جنيه

19/2/2020
صورة الاعلان: هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

هتستمتع بالمصيف مع اولادك بأمتلاكك شاليه في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في راس سدر واستمتع بأحلي مصيف مع اولادك وعيش الرفاهية وسط حمامات السباحة والاكوا بارك و.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/2/2020
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