امتلك شاليه فى راس سدر واصنع اجمل اللحظات

(للتقسيط)
|اصنع اجمل اللحظات وامتلك شاليهك فى راس سدر استلام فورى 125م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوتئد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وصنع اجمل لحظات حياتك فى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|198,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|30/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058675
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