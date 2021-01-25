امتلك شاليه فى راس سدر بفيو ع الاكوا بارك مع عرض الفرش هدية

(للتقسيط)
|الحق العرض و امتلك شاليه فى لاسيرينا عيون موسى ع الاكوا بارك وكمان خد الفرش هدية شاليهك 80 م ( 2 غرفة نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 91 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد قريب من كافيهات ومطاعم يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى لاسيرينا عيون موسى راس سدر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا عيون موسى- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|91,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081406
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