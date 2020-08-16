امتلك شاليه فى بالم بيتش وعيش اجمل مصيف

(للبيع)
|عيش اجمل مصيف مع عيلتك وامتلك شاليه دور اول بتراس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باجمل مصيف فى بالم بيتش السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|151,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065164
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