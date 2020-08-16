امتلك شاليه فى بالم بيتش وعيش اجمل مصيف

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه فى بالم بيتش وعيش اجمل مصيف - في السويس مصر

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عيش اجمل مصيف مع عيلتك وامتلك شاليه دور اول بتراس 90 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك واستمتع باجمل مصيف فى بالم بيتش السخنة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 151,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/8/2020
رقم الإعلان: 2065164
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالفرش واقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع بالفرش واقل مقدم فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)

- في السويس مصر

خد الفرش هدية وامتلك شاليه دور اول بتراس فى السخنة (غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى + حمام ) واستمتع م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

94,000 جنيه

16/8/2020
صورة الاعلان: صيف طول السنة في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات - في السويس مصر

صيف طول السنة في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات

(للتقسيط)

- في السويس مصر

صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بأجمل الخدمات اللي جمب شاليهك حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعم وكافيهات.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

91,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

باقل مقدم امتلك شاليهك بالفرش فى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه دور تانى بروف باجمل view للبحر فى بالم بيتش السخنة وخد الفرش هدية شاليهك تشطيب سوبر لوكس.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

97,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع بالفرش و قريب من البحر فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك بالفرش قريب من البحرفى لاسيرينا بالم بيتش 105 م (3 غرف نوم +مطبخ امريكى +2 حمام +ريسبشن.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

157,000 جنيه

8/8/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش - في السويس مصر

شاليه للبيع 65 م والفرش هدية فى لاسيرينا بالم بيتش

(للبيع)

- في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه بالفرش وسط خدماتك اللى ملهاش مثيل مطاعم وكافيهات وحمامات سباح.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

99,000 جنيه

7/8/2020
صورة الاعلان: تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة - في السويس مصر

تعالي استمتع بمشاهدة الحضارة الفرعونية وخدلك شاليه السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا السخنة واستمتع كل يوم بمشاهدة الحضارة الفرعونية جمب شاليه وكمان هتشوف كل يوم.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

128,000 جنيه

4/8/2020
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صورة الاعلان: قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة - في السويس مصر

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

احلى الاوقات هتقضيها مع عيلتك بامتلاك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امر.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

183,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة - في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك وامتلك شاليه ف السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

استمتع بكل دقيقة من وقتك مع عيلتك وامتلك شاليه فى السخنة واستمتع بافضل خدمات كافيهات ومطاعم وحمامات .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

152,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك - في السويس مصر

عايز تصيف في هدوء تعالي امتلك في السخنة واستمتع بصيفك

(للتقسيط)

- في السويس مصر

تعالي صيف في لاسيرينا السخنة واستمتع بالمصيف مع اصحابك وعيلتك علي احلي بحر وشوف اجمل فيو وشاليهك 75م.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

72,000 جنيه

30/7/2020
صورة الاعلان: شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال - في السويس مصر

شاليهك برووف في لاسيرينا السخنة وهتصيف وانت مرتاح البال

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك في لاسيرينا السخنة شاليه برووف وريح بالك وصيف براحتك طول ايام السنة صيف او شتا والشاليه 115م (.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

308,000 جنيه

28/7/2020
صورة الاعلان: مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش - في السويس مصر

مصيفك ف السخنة ع بعد 90 دقيقة من بيتك ومش هتشيل هم الفرش

(للبيع)

- في السويس مصر

شاليهك ف لاسيرينا السخنة ومتشيلش هم الفرش وتعالي امتلك الشاليه مفروش جاهز وع بعد 90 دقيقة من بيتك وه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

121,000 جنيه

27/7/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة - في السويس مصر

شاليه للبيع 110 م قريب من اكوا بارك فى السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك قريب من اكوا بارك وخلى اولادك يلعبوا قدام عينيك قريب من نادى صحى وجيم وسبا وسونا وكافيه.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

158,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: شاليه 90 م للبيع فى احلى قرى السخنة - في السويس مصر

شاليه 90 م للبيع فى احلى قرى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

امتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش واستمتع باجمل شاطئ رملى وبافضل خدمات شاليهك 90 م تشطيب سوبر لوكس .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

147,000 جنيه

26/7/2020
صورة الاعلان: بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة - في السويس مصر

بتدور ع احلى صيف تعالى بالم بيتش السخنة

(للبيع)

- في السويس مصر

ماتدورش كتير وتعالى قضى احلى صيف عندنا فى السخنة وامتلك شاليه 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى .
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

184,000 جنيه

25/7/2020
صورة الاعلان: استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة - في السويس مصر

استمتع باجمل شاطئ رملى وامتلك شاليهك فى السخنة

(للتقسيط)

- في السويس مصر

فى السخنة هتقدر تستمتع باجمل شاطئ رملى وسط كل الخدمات اللى بتحبها اكوا بارك وحمامات سباحة واجمل المط.
العنوان:

السويس - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

25/7/2020
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