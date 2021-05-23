امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك

لمصيف رائع ليك ولاسرتك امتلك شاليهك بقرية باراديس راس سدر علي ساحل البحر الاحمر بموقع رائع و مميز حيث تقع قرية باراديس راس سدر علي خليج راس المطارمة قريب من افضل الخدمات مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة كلها جمب شاليهك 135 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس ب190 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل قرى راس سدر واستمتع باجمل بحر انت واسرتك