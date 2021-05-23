امتلك شاليه فى باراديس لمصيف رائع ليك ولاسرتك

(للبيع)
|لمصيف رائع ليك ولاسرتك امتلك شاليهك بقرية باراديس راس سدر علي ساحل البحر الاحمر بموقع رائع و مميز حيث تقع قرية باراديس راس سدر علي خليج راس المطارمة قريب من افضل الخدمات مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة كلها جمب شاليهك 135 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب اكسترا لوكس ب190 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح من غير اى فوائد يلا دلوقتى مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى اجمل قرى راس سدر واستمتع باجمل بحر انت واسرتك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|باراديس راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|190,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094687
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