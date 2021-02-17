امتلك شاليه فى السخنة و عيش احلى الاوقات

قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة و خدمات تانية كتير شاليهك ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) بمقدم 173 الف و الباقى بالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد لاحلى الاوقات كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش