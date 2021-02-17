امتلك شاليه فى السخنة و عيش احلى الاوقات

(للبيع)
|قضى احلى الاوقات مع عيلتك وامتلك شاليه فى لاسيرينا بالم بيتش قريب من اكبر اكوا بارك وحمامات سباحة و خدمات تانية كتير شاليهك ( غرفتين + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) بمقدم 173 الف و الباقى بالتقسيط ع 72 شهر بدون فوائد لاحلى الاوقات كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|173,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084233
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