امتلك شاليه فى السخنة وعيش مع صحابك احلى مصيف

(للبيع)
|عيش مع اصحابك احلى مصيف وامتلك شاليه 110م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من كافيهات ومطاعم وحمامات سباحة باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة وعيش مع اصحابك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|7/4/2020
|رقم الإعلان:
|2057519
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