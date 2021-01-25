امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

(للبيع)
|عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و اكبر اكوا بارك ومارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك شاليهك 115 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 226 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|بلو بلو العين السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|226,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081089
214,000 جنيه
321,000 جنيه
326,000 جنيه
143,000 جنيه
152,000 جنيه
89,000 جنيه
89,000 جنيه
89,000 جنيه
226,000 جنيه
184,000 جنيه
212,000 جنيه
152,000 جنيه
164,000 جنيه
890,000 جنيه
890,000 جنيه