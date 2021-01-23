امتلك شاليه فى السخنة وعيش بمستوى عالى من الخدمات المتكاملة

عيش فى مستوى عالى من الخدمات وامتلك شاليه دور اول بتراس لخصوصية ليك ولعيلتك قريب من حمامات سباحة و اكبر اكوا بارك ومارينا للصيد عشان تصطاد احلى سمك شاليهك 115 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 226 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو العين السخنة