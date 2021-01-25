امتلك شاليه فى السخنة وسط حياة من الجمال

وسط حياة من الجمال امتلك شاليهك فى بلو بلو السخنة بطواحين الهواء بعيدة عن الجبال وقريبة من اجمل شاطئ رملى و بحر صافى شاليهك بروف 120 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكى + 2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب 214 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك وسط حياة من الجمال ع البحر فى بلو بلو السخنة