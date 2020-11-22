امتلك شاليه غرفتين وريسبشن وحديققة واسعة تشطيب سوبر لوكس علي احلي بحر في رس

شاليهك بحديقة كبير لحفلات السهر بمساحة 120م (3غرفة +2 حمام +مطبخ +ريسبشن +حديقة) بمقدم 120 الف بـس وكل خدامات قدامك ( اكوابارك - حمامات سباحة - ملاعب - مطاعم و كافيهات - مناطق العاب للاطفال) للتواصل فون او واتس 01013937774