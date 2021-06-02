امتلك شاليه ع انقى شاطئ في الساحل الشمالي بالتقسيط المريح

(للبيع)
|عيش حياة المتعه والرفاهيه واستمتع ببحر صافي ونقي انت وعيلتك شاليه 120م( 3غرفة + رسيبشن +مطبخ امريكي+ 2 حمام +تراس ) متشطب سوبر لوكس كمان هيكون حواليك كل الخدمات الاساسيه اللي هتحتاجها هايبر ماركت مطاعم وكافيهات حمامات سباحه ليك ولاسرتك+حمامات سباحة مغطاه مارينا للصيد 100م داخل البحر وخدمات تاني كتير كل ده بالتقسيط يصل الى 10سنين بدون فوايد مستني ايه كلمنا حالا ع01279885336 فون او واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|kholoud
|التليفون:
|01279885336
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|العنوان:
|الساحل الشمالي- الساحل الشمالي
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|2/6/2021
|رقم الإعلان:
|2095941
2,300,000 جنيه
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