امتلك شاليه علي شبه جزيرة من روزا

(للتقسيط)
|اسمتع باجازتك في اجمل مكان علي البحر وامتلك شاليهك بجاردن خاص بمساحة 140م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+جاردن) استثمر الان مع روزا بمقدم 140 الف فقط وقسط الباقي علي 72 شهر وفي مساحات وعروض تانية مختلفة تقدر تختار منها اللي يناسبك و التقسيط اللي يناسبك للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|140,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|27/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077676
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