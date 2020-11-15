امتلك شاليه علي ابحر والمقدم84 الف بس

(للتقسيط)
|شاليهك بروف كبير لحفلات السهر بمساحة 84م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس +روف واسع ) وكل خدامات قدامك للتواصل فون او واتس 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|العين السخنة- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2020
|رقم الإعلان:
|2072564
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