امتلك شاليه دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش

(للتقسيط)
|شاليهك دور تانى بروف فى لاسيرينا بالم بيتش 115 م تشطيب سوبر لوكس (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى لاسيرينا بالم بيتش
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062614
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