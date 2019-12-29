امتلك شاليه دور تانى بروف فى السخنة

(للبيع)
|استمتع بحفلات الشواء والباربكيو وامتلك شاليهك بروف مميز تشطيب سوبر لوكس 125 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2حمام ) بالقرب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات باقل مقدم وباقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|177,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|29/12/2019
|رقم الإعلان:
|2047008
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