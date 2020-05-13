امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه دور ارضى بحديقة ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك استلام فورى دور ارضى بحديقة فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات السباحة استلام فورى وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 212,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 13/5/2020
رقم الإعلان: 2059429
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تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتعمل كل اللي نفسك فيه

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في راس سدر واعمل اللي نفسك فيه وصيف براحتك مع عيلتك او اصحابك في اي وقت طول السنة وشاليه.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

69,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شوف احلي فيو للبحر من شاليهك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر استمتع بأحلي فيو للبحر من شاليهك واستثمر براحتك في اي وقت طول ايام السنة وكل خدماتك جمب ش.
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جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه علوى بروف فى جولدن بيتش

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

شاليهك علوى بروف فى جولدن بيتش راس سدر استلام فورى باجمل اطلالة ع اكوا بارك وحمامات السباحة 105 م (2.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

13/5/2020
صورة الاعلان: في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر شاليهك علي اجمل فيو علي البحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

في راس سدر امتلك شاليهك علي اجمل فيو للبحر وجمب كل خدماتك حمامات سباحة واكوا بارك ومحلات تجارية وكيد.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر - في جنوب سيناء مصر

رجع لمة العيلة من جديد وروح علي راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

بأمتلاكك شاليه في راس سدر هترجع لمة العيلة من جديد وهتستمتع بأحلي جو طول السنة و ده لاعتدال جوها وشا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

82,000 جنيه

11/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك - في جنوب سيناء مصر

شاليهك بالرووف في راس سدر وشوف البحر من مكانك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليه بالرووف وشوف البحر من شاليهك واستمتع بأحلي فيو وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريسبشن.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

79,000 جنيه

9/5/2020
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صورة الاعلان: خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه بحديقة واستمتع بالخصوصية في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالخصوصية وامتلك شاليه بحديقة في راس سدر وخلي اولادك يلعبوا براحتهم واعمل احلي عزومات لعيلتك .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

88,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليهك استلام فورى وبالتقسيط ع 10 سنين قى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه استلام فورى فى راس سدر 125 م (2 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس قريب م.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

273,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: بتدورع شاليه استلام فورى تعالى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

بتدورع شاليه استلام فورى تعالى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

مادورش كتير وتعالى امتلك شاليه عندنا فى راس سدر باقل سعر قريب من مطاعم وكافيهات وحمامات سباحة شاليه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

219,000 جنيه

9/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع قريب من اكوا بارك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر قريب من اكوا بارك واجمل شاطئ رملى واستمتع بكل الخدمات المطاعم والكافيهات حمام.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

180,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع 120م تشطيب سوبر لوكس ف راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع 120م تشطيب سوبر لوكس ف راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بروف 120 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

185,000 جنيه

7/5/2020
صورة الاعلان: عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك بشكل مختلف في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

عيش حياتك بشكل مختلف وقضي احلي ايام مع عيلتك في راس سدر وامتلك شاليهك 95م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

87,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني - في جنوب سيناء مصر

الويك اند في راس سدر مش زي اي مكان تاني

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالويك اند في لاسيرينا باي راس سدر وخلي الويك اند مختلف وامتلك شايلهك علي حمامات السباحة والا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

6/5/2020
صورة الاعلان: امتلك في راس سدر وصيف في المضمون - في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر وصيف في المضمون

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خلي مصيفك في المضمون وامتلك شاليهك في راس سدر علي اجمل بحر وشاليهك 75م (2غرفة+حمام+ريسبشن+مطبخ امريك.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

4/5/2020
صورة الاعلان: استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية وامتلك في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

استمتع بالرفاهية في راس سدر وامتلك شاليه علي الاكوا بارك وحمامات السباحة وشاليهك 85م (2غرفة+حمام+ريس.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

4/5/2020
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