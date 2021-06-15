امتلك شاليه بفيو رائع ع احمل المساحات الخضراء فى ماليبو السخنة

(للبيع)
|خلى اجمل المساحات الخضراء حواليك مع اجمل بحر ازرق و صافى وامتلك شاليه دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من افضل وارقى الخدمات حمامات سباحة و مارينا لليخوت و سوبر ماركت و منطقة ملاعب شاليهك تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى باقل مقدم و استلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى استمتع باحلى مصيف مع اولادك و كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ماليبو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|ماليبو السخنة- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|388,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097113
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