امتلك شاليه بفيو رائع ع احمل المساحات الخضراء فى ماليبو السخنة

خلى اجمل المساحات الخضراء حواليك مع اجمل بحر ازرق و صافى وامتلك شاليه دور اول بتراس ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ امريكان +2 حمام ) قريب من افضل وارقى الخدمات حمامات سباحة و مارينا لليخوت و سوبر ماركت و منطقة ملاعب شاليهك تشطيب سوبر لوكس و استلام فورى باقل مقدم و استلام فورى و باقساط مريحة جدا من غير اى فوائد يلا دلوقتى استمتع باحلى مصيف مع اولادك و كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى ماليبو السخنة