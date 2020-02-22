امتلك شاليه برووف وفرح قلبك علي بحر السخنة

(للتقسيط)
|امتلك شاليه برووف في لاسيرينا السخنة وفرح قلبك علي بحر السخنة واستمتع بالخدمات اللي جمب شاليهك من حمامات سباحة ومطاعم وكافيهات واكوا بارك وكيدز اريا وامن وحراسة وخدمات تانية كتير وشاليهك 115م (3غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس بأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد يلا مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01279848994 واعرف تفاصيل اكتر
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا ميني ايجيبت- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|312,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054244
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