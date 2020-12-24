امتلك شاليه بروف وقضي الويك اند في روزا

(للتقسيط)
|شاليهك بروف واسع بمساحة 120م مكون من (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+روف) والمقدم 120 الف بس و خدامات القرية: -بحيرات صناعية موزعة علي القريه بالكامل -تراك لركوب العجل والخيل -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077415
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