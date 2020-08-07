امتلك شاليه بروف وسط الخدمات فى السخنة

(للبيع)
|وسط خدمات كتير امتلك شاليهك فى السخنة باجمل رووف عشان تستمتع بحفلات الشواء والباربكيو 125 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +2 حمام ) باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|لاسيرينا بالم بيتش- العين السخنة
العين السخنة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|176,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/8/2020
|رقم الإعلان:
|2065460
174,000 جنيه
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153,000 جنيه