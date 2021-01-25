امتلك شاليه بروف واسع باطلالهة متميزة علي البحر

(للتقسيط)
|تمتع باطلاله مميزة علي اجمل بحرفي البحر الاحمر وامتلك شاليه بروف واسع لحفلات الشواه (3غرفة+2حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس) واستمتع بخدمات القرية: -مسجد -مجمع كافيهات -مجمع سينمات -كافتريات علي الشاطئ -العاب ملاهي مخصصة للاطفال -ملاعب شاطئية مثل التنس وملاعب ملئية ايضا لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937774
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|120,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081356
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