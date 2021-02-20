امتلك شاليه بروف مميز بطواحين الهواء ف السخنة

(للتقسيط)
|هتقدر تستمتع باجمل فيو لشاليهك واجمل بحر واجمل مساحات خضراء وخدمات بامتلاك شاليه بطواحين الهواء بالسخنة 125 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) تشطيب سوبر لوكس ب214 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى وماتضيعش الفرصة و كلمنا ع 01201135481 و امتلك شاليهك فى بلو بلو و استمتع باجمل جو فى بلو بلو السخنة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|بلو بلو- العين السخنة
السويس - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|214,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084632
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