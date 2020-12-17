امتلك شاليه بروف في بلوبلو وعيش الرفاهية بمنطقة طواحين الهواء

امتلك شاليهك بروف واستمتع بالمياه البانورامية والرمال الناعمةالصافية بدون صخورعن طريق زعفرانه وعلي 70 دقيقة من القاهرة و 90 كم من العاصمة الجديدة بمساحة 100م كون من (2غرفة+حمام+مطبخ +ريسبشن+تراس)واستمتع بخدامات القرية: مراكز جيم وسبا يوفر كافة الألعاب الرياضية -اللياقة البدنية -منطقه تصوير -مارينا على البحر وبناتا بوت -شلالات مياه والعاب للتزحلق بأضافه الى المطاعم والكافيهات -مطعم على البحر مباشرة لتناول أشهى المؤكولات والمشروبات بمقدم لاستفسار ومعرفة التفااصيل تواصل معانا فون او واتساب 01013937