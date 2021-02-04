(للتقسيط)
|امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي كلنا بنستني اجازة الصيف عشان نقضي اجمل الاوقات واحنا النهاردة بنقدملك شاليهك بروف بمساحة84م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس) من روزا علي جزيرة تقدر تشوف منها البحر حواليك و بنوفرلك جميع خدمات مول +فندق+ سينما+ وحاجات كتير مش بس كدا كمان هتقدر تستمتع وسط الناس اللي بتحبهم في ارقي واجمل الاماكن و وحفلات بدوية مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01013937774
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|العنوان:
|راس سدر- رأس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|84,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082914
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