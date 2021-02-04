امتلك شاليه بروف باقل مقدم رمزي كلنا بنستني اجازة الصيف عشان نقضي اجمل الاوقات واحنا النهاردة بنقدملك شاليهك بروف بمساحة84م (2غرفة + حمام +مطبخ امريكي +ريسبشن +تراس) من روزا علي جزيرة تقدر تشوف منها البحر حواليك و بنوفرلك جميع خدمات مول +فندق+ سينما+ وحاجات كتير مش بس كدا كمان هتقدر تستمتع وسط الناس اللي بتحبهم في ارقي واجمل الاماكن و وحفلات بدوية مستني ايه كلمنا دلوقتي علي 01013937774 ومتفوتش فرصتك و اعرف باقي التفاصيل والتسهيلات الممكنة او راسلنا علي واتساب