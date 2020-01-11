امتلك شاليه براس سدر ع البحر وفرح اولادك

(للبيع)
|فرح اولادك بأمتلاكك شاليه فى راس سدر علي البحر وحواليك كل الخدمات من حمامات سباحة واكوا بارك ومطاعموكافيهات وكيدز اريا وخدمات كتير جدا وبأقل مقدم واطول فترة سداد وبدون فوائد والشاليه 95م(3 غرفة+2حمام+ريسبشن+مطبخ امريكي+تراس) تشطيب سوبر لوكس يلا مستني ايه كلمنا علي الرقم ده 01279848994 او ابعتلنا رقمك واحنا هنكلمك
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|سمر
|التليفون:
|01279848994
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|العنوان:
|لاسيرينا باي- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|64,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048623
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