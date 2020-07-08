امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر

(للتقسيط)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

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شاليهك دلوقتى فى راس سدر بدون فوائد وبالتقسيط المريح قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير شاليهك 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) باقل مقدم واستلام فورى يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر بدون فوائد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 159,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/7/2020
رقم الإعلان: 2062615
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السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو - في جنوب سيناء مصر

تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

متفكرش كتير تعالي صيف في راس سدر علي اجمل فيو واستمتع بالهدوء والطبيعة واستمتع بأفضل الخدمات اللي جم.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

8/7/2020
صورة الاعلان: قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

قضى صيفك دلوقتى فى شاليهك فى راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

صيفك دلوقتى هتقضيه فى راس سدر بامتلاك شاليه بحديقة جميلة وسط افضل خدمات اكوا بارك وحمامات سباحة ومطا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

7/7/2020
صورة الاعلان: كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك - في جنوب سيناء مصر

كفاية ايجار وامتلك شاليه في راس سدر وصيف طول السنة براحتك

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

وفر فلوس الايجار وامتلك في راس سدر شاليه بخصوصية كاملة واستمتع بالمصيف طول السنة مع اولادك والشاليه .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

73,000 جنيه

4/7/2020
صورة الاعلان: في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

في لاسيرينا باي استمتع بأحلي بحر في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليهك في لاسيرينا باي واستمع بأحلي بحر في راس سدر وعلي اجمل حمامات سباحة واولادك هيلعبوا في ا.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

2/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه وقضى احلى صيف فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

قضى احلى صيف فى راس سدر وامتلك شاليه بروف 125 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان +2 حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

208,000 جنيه

1/7/2020
صورة الاعلان: شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة - في جنوب سيناء مصر

شاليه في راس سدر للبيع علي حمامات السباحة

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

خدلك شاليه في راس سدر علي حمامات السباحة والاكوا بارك وهتكون مطمن علي اولادك وسط امن وحراسة 24 ساعة .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

29/6/2020
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صورة الاعلان: شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لصيف احلى فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

عايز صيف احلى تعالى عندنا راس سدر واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة واكوا بارك وكافيها.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

167,000 جنيه

29/6/2020
صورة الاعلان: اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي البحر وامتلك في راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

اسهر كل يوم علي بحر لاسيرينا باي راس سدر وممكن تقضي الويك اند في اي مكان وهتستمتع بكل الخدمات حمامات.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

74,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

فورى هتستلم شاليهك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

استلم شاليهك فورا فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) واستمتع .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

159,000 جنيه

27/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع لاحلى متعة ليك ولاولادك فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

لاحلى متعة ليك ولاولادك امتنلك شاليه فى راس سدر تشطيب سوبر لوكس بجاردن 120م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطب.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وروح علي راس سدر وصيف براحتك - في جنوب سيناء مصر

غير مودك وروح علي راس سدر وصيف براحتك

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

غير مودك وتعالي امتلك شاليه خاص بيك انت واسرتك في راس سدر وصيف في اي وقت بعيد عن الزحمة وشاليهك 95م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

77,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد - في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في راس سدر بأقل الاسعار وبدون فوائد

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

شاليه للبيع في لاسيرينا باي راس سدر بأقل الاسعار بدون فوائد وبالتقسيط المريح وبمقدم بسيط والشاليه 75.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

65,000 جنيه

23/6/2020
صورة الاعلان: عايز استثمار صح فى راس سدر - في جنوب سيناء مصر

عايز استثمار صح فى راس سدر

(للبيع)

- في جنوب سيناء مصر

الاستثمار الصح فى راس سدر بامتلاك شاليه تشطيب سوبر لوكس 120 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكان + 2 .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

188,000 جنيه

21/6/2020
صورة الاعلان: في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر - في جنوب سيناء مصر

في راس سدر هتستمتع بالهدوء علي اجمل بحر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك في راس سدر شاليهك علي البحر واستمتع بالهدوء والاستجمام وقضي الويك اند براحتك في اي وقت واستثما.
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

80,000 جنيه

18/6/2020
صورة الاعلان: غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر - في جنوب سيناء مصر

غير مودك وصيف مع صحابك كل يوم في راس سدر

(للتقسيط)

- في جنوب سيناء مصر

امتلك شاليه في لاسيرينا باي راس سدر وغير مودك كل يوم وصيف مع صحابك طول ايام السنة وامتلك شاليهك 75م .
العنوان:

جنوب سيناء - مصر
القسم: 

66,000 جنيه

18/6/2020
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