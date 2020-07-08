امتلك شاليه بدون فوائد فى راس سدر

(للتقسيط)
|شاليهك دلوقتى فى راس سدر بدون فوائد وبالتقسيط المريح قريب من اكوا بارك وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات وخدمات تانية كتير شاليهك 105 م (2 غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ امريكى +حمام ) باقل مقدم واستلام فورى يلا مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شاليهك فى راس سدر بدون فوائد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|جولدن بيتش راس سدر- راس سدر
جنوب سيناء - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|159,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/7/2020
|رقم الإعلان:
|2062615
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